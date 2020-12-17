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Факты / Видео / Украина

Продуктовый набор или разговор: как поддержать пенсионеров перед праздниками

Накануне Дня Святого Николая каждый украинец может стать волшебником и позаботиться о пожилых людях, которые сейчас нуждаются в поддержке.

Сделать это можно, приняв участие в акции Подари праздник для Ба и Ди.

Всего за 250 грн можно заказать продуктовый набор из самых необходимых товаров. Его упакуют и отправят пожилым людям, которым необходима помощь.

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Кроме того, поддержать пожилых людей во время пандемии можно, не тратя никаких средств. Уже полгода в Украине действует особый социальный проект Мой телефонный друг. Здесь ищут собеседников для пожилых людей, которые чувствуют себя одинокими.

Благотворительные организации в Украине

Сейчас в Украине действует ряд благотворительных организаций, которые поддерживают не только пенсионеров, но и многодетные семьи, одиноких людей.

Подробнее о работе благотворительных организаций в Украине читайте на Фактах ICTV.

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