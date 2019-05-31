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Проект компании Молокия: потребитель получит информацию, от какой фермы сырье

Интересный социальный проект предложили производители молочной продукции – компания Молокия. Потребитель может получить информацию о том, от какой фермы получено сырье.

Стандарт молока гарантирует партнерство производителя и переработчиков. В этом особенность проекта. Ведь каждый отвечает за свою работу.

Представители компании Молокия убеждены, что такая кооперация станет примером, как для фермеров, так и для переработчиков молочной продукции.

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К слову, как выбрать молодую картошку.

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