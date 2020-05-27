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Проект Поддержи мечту. День больных рассеянным склерозом в мире и в Украине

Обычно больные рассеянным склерозом ассоциируется с пожилыми людьми. Но эта болезнь дает о себе знать именно в молодом возрасте и требует обращения к врачу для установления диагноза, а также непрерывного лечения, чтобы предотвратить прогрессирование.

В Международный день борьбы с рассеянным склерозом сообщества украинских пациентов привлекают внимание к насущным потребностям и рассказывают о проекте, направленном на поддержку мечтаний таких больных.

В рамках Дня борьбы с рассеянным склерозом проект Поддержи мечту посвященный людям с этим заболеванием, где каждый желающий может написать о своей мечте зайдя на страницу проекта.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Виннице робот DaVinci удалил раковую опухоль мужчине.

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