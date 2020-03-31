Проект Защитим Украину от Covid -19 — как присоединиться и помочь
Помочь врачам вооружиться в борьбе с коронавирусом могут все неравнодушные. Украинская биржа благотворительности собирает деньги на четыре аппарата для диагностики и 3 тыс. защитных костюмов и масок.
Приобщиться может каждый. Для этого следует зайти на сайт ubb.org.ua — проект Защитим Украину от Covid -19, и нажать Поддержать. Планируют собрать более 2 млн грн.
В Украине уже более 500 больных коронавирусом.
Умерли 13 человек, 8 — выздоровели. Пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью. Если массово начнут болеть и врачи, спасать пациентов будет некому.
На все средства, которые будут собираться, будет постоянно закупаться необходимое, передаваться в больницы. Каждый человек сможет посмотреть отчеты, куда ваши 20 гривен или гривна были переданы, чтобы защитить Украину, — Ирина Гуцал, директор Украинской биржи благотворительности.
Поддержать проект можно, отправив смс на номер 88001. Стоимость сообщения 20 грн, независимо от оператора мобильной связи. Даже одно сообщение может помочь врачам, ведь в войне с коронавирусом под удар они попадают первыми.