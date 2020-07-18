Профилактика Covid-19: какая лучше и топ-3 опасных популярных у украинцев препарата

Медики предостерегают украинцев от самолечения. Ведь многие сейчас скупают лекарства в аптеках впрок и для профилактики. Особенно осторожными следует быть с антибиотиками — не употреблять их без назначения врача.

Когда эпидемия коронавируса только началась, украинцы сметали с аптечных полок мешки с медикаментами. Больше всего брали противовирусные, жаропонижающие, витамины, цинк и антибиотики.

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В украинцев выработалась привычка лечить насморк антибиотиками, но употреблять их для профилактики коронавируса вообще бессмысленно и крайне вредно — отмечают специалисты.

Организм привыкает к антибиотикам и они уже не действуют эффективно. Затем становится проблемой, когда пациент с коронавируса попадает в отделение интенсивной терапии.

После публикаций в СМИ и интернете из аптек душе быстро исчез плаквенил — препарат на основе гидроксихлорохина. Как правило его используют при лечении волчанки, малярии, ревматоидных состояний.

Плаквенил в случае с коронавирусом — это препарат для реанимации. Его надо принимать в критических состояниях и строго под наблюдением врачей, которые будут отслеживать состояние органов человека — отмечают специалисты.

Как и плаквенил, так и дексаметазон могут снизить очень сильную иммунную реакцию организма, которая может убить человека.

Страх перед коронавирусом заставил даже президента США Дональда Трампа пробовать для профилактики различные лекарства — плаквенил и ремдесивир. Медикамент в Украине не зарегистрирован и его нет, но он тоже опасен.

Специалисты категорически не советуют скупать медикаменты для профилактики. Достаточно иметь упаковку жаропонижающего и после совета с врачом — приобрести витамины. Также прекратить бояться, мыть руки и лицо, прочищать время от времени дыхательные пути.

Тестирование гидроксихлорохина

Эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохин проверили на больных с первыми симптомами Covid-19, которых не госпитализировали. Тестирование не оправдало ожиданий, как и в случае лечения тяжелых больных.

Результаты соответствующего исследования ученых из Университета Миннесоты (США) опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

В нем принял участие 491 больной с начальными симптомами. Их разбили на две группы. В одной давали гидроксихлорохин, а в другой — плацебо.

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