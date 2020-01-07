Прогноз для Украины на 2020 от нумеролога, астролога и таролога: курс доллара и политика

В 2020 году в Украине будет экономический рост, политические противостояния, но завершить войну с Россией не удастся. Такие прогнозы нашему государству дают нумерологи, тарологи и астрологи.

В то же время год металлической крысы, который выпадает раз в 60 лет, принесет всем украинцам большие шансы добиться успеха. И если есть какие-то идеи – время действовать.

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Энергетика цифр свидетельствует, что завершить важные стратегические дела, в частности, войну – не удастся. Но такая вероятность присуща 2021 году, когда государство будет под влиянием Нептуна.

Подробности в репортаже Кристины Величанской на канале Фактов ICTV на YouTube.

Ранее Факты ICTV публиковали рейтинг знаков, которым улыбнется удача в 2020 году.

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