Прогноз курса доллара и стоит ли ожидать подорожания в магазинах и АЗС

Курс доллара в последнее время не радует стабильностью — или растет до двухлетнего максимума, или быстро падает. Сейчас доллар стоит более 28 грн.

В Нацбанке отмечают, что рост был временным, и резко вверх доллар не полезет.

Другие эксперты убеждены, что в следующем году гривна упадет до 30 грн/$.

— Рано или поздно, доллар будет более 30 грн. Главное, что толкает гривну вниз — это психология. Психология эта вызвана проблемами в отношениях Украины и МВФ, — отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Из-за решения Конституционного суда сотрудничество с МВФ под угрозой. Без траншей восстановление экономики замедлится, Украина не сможет не только отдать внешние долги, но и профинансировать дефицит бюджета. А если начнут печатать деньги — гривна обесценится, и курс поползет вверх.

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Курс доллара больше всего влияет на импорт, ведь товары из-за рубежа покупают в долларах. Фармацевты уже испытывают на себе колебания курса.

Однако заранее волноваться из-за подорожания не стоит, ведь предприниматели такие риски заранее закладывают в цену товара. Поэтому украинцы не заметят подорожания валюты, так как это значительно не повлияет на цены в магазинах.

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, до конца 2020 года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.

А вот среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

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