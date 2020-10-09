Проголосовать пустят даже с температурой: что взять с собой на избирательный участок

25 октября по всей Украине даже в областях, которые находятся в красной карантинной зоне, пройдут местные выборы.

Так как они будут проходить в условиях распространения коронавирусной болезни, появятся новые правила. Теперь с собой нужно брать:

— Паспорт;

— Маску;

— Антисептик;

— Шариковую ручку.

На входе на участки должны измерять температуру. Если она окажется выше 37,2, то человек все равно сможет проголосовать, однако с определенными изменениями.

— Такой избиратель будет голосовать в отдельной кабинке и бросать свои бюллетени в отдельную урну для того, чтобы минимизировать контакты и не допустить распространения заболевания, – говорит член ЦИК Сергей Постивий.

Окна и двери на участке должны быть открыты. Урны для потенциально больных должны дезинфицироваться после каждого избирателя. Также все поверхности должны обрабатывать не реже чем раз в два часа. Члены комиссии в масках или защитных экранах и обязательное соблюдение дистанции для всех.

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Кроме того, люди, которые находятся на самоизоляции тоже смогут проголосовать. Для этого нужно подать соответствующее заявление до 20:00 23 октября.

Однако в Комитете избирателей подчеркивают, что Украина не готова голосовать в условиях пандемии. Даже маски, санитайзеры, моющие средства и термометры должны покупать на местах.

Также опрос группы Рейтинг показывает, что на местных выборах 2020 условный барьер 5% преодолевают пять партий.