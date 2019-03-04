Программа бизнес-образования MBA: сколько стоит и какие возможности открывает

Учиться никогда не поздно, тем более, когда этот процесс не мешает работе. Сейчас настоящий мейнстрим – бизнес-образование. Управленцы хотят знать современные стратегии управления персоналом, бизнесмены ищут вдохновения для новых идей.

Итак, самый престижный сертификат после программы MBA – Магистр делового администрирования. Это не научная степень, но такой диплом – визитная карточка к работе мечты. Конечно, времени и денег займет немало, но такой диплом ценят как в Украине, так и в мире. Медицина, IT-сектор и строительство станут богатыми сферами бизнеса. Поэтому эти направления самые популярные.

Для Ирины Костюшко степень MBA открыла двери к абсолютно новому бизнесу. Она годами развивала собственную фармацевтическую сеть, но из-за жажды к саморазвитию рискнула, попрощалась с мини-империей и начала воплощать свою мечту – стать аграрием. Путь в сельское хозяйство стартовал с программы для управленцев. Два года обучения, работа в команде успешных менеджеров, в школе учат думать нестандартно и находить новые ниши. На женщину снизошло озарение – производить растительное масло: из льна и конопли.

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Попасть на программу MBA сложно. Здесь нужно не только иметь достаточно денег, главное внимание экзаменаторов – на мотивацию. В Украине цена на MBA стартует демократических 50 тыс. гривен и достигает космических – 940 тыс. Есть программы на 6 или 9 месяцев, но это не диплом. Полноценный магистр МВА – это два года обучения. Это не только практические занятия, но и совместные путешествия в Европу и США с будущими лидерами отечественного бизнеса.

Бизнес-образование переживает новый бум. Участников увеличилось втрое, слушатели не только молодежь, но и опытные бизнесмены шестидесяти лет. Популярны и корпоративные программы. Идут учиться целые команды сотрудников.

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