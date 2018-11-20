Программа для глухих детей: проблемы с финансированием и сколько ждать

Почти 4 сотни маленьких украинцев ждут шанс когда смогут услышать мир. Глухим детям устанавливают кохлеоимпланты – согласно государственной программе, только на одно ушко и денег на это выделяют недостаточно. Родители собрать самостоятельно такие огромные суммы не могут, устройства стоят от 20 тысяч евро. Поэтому часто маленькие пациенты теряют драгоценное время.

Волынская детская больница одна из трех в Украине, где проводят такие операции, ведь здесь как нельзя лучше современное оборудование, которое подарили немецкие благотворители. Родителям помогают привлечь спонсоров. И успешно проводят сложные операции, пока пациенты стоят в очереди по государственной программе.

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Здесь сделали уже более 40 операций. Но это только первый шаг к восстановлению слуха, самое главное – это реабилитация. Чтобы научить детей теперь еще и говорить. Устанавливать кохлеоимпланты лучше до года. Но государственная очередь длинная.

Почти 400 маленьких украинцев сейчас ждут кохлеоимпланты. Два года государственную программу не финансировали, при потребности в 150 млн. грн. – выделяли только 9, говорит руководитель программы.

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Опубликовано Ноябрь, 20 в 11:06



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