Программа єПідтримка: стало известно, сколько людей уже получили выплаты

В Украине количество граждан, получивших по 1 тыс. грн за прививку против коронавируса, почти достигло 2,5 млн человек.

Соответствующими успехами программы єПідтримка поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По словам главы правительства, чтобы получить 1 тыс. грн за вакцинацию, специальные карты в банках открыли уже около 6 млн украинцев.

— Самый большой процент больных, проходящих стационарное лечение, – это невакцинированные люди, – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что проходят лечение в больницах 97% граждан, которые не сделали прививку.

По словам Шмыгаля, этот показатель является лучшим доказательством того, что откладывать визит в пункт вакцинации не стоит.

Напомним, 1 тыс. грн могут получить граждане, которые сделали две прививки и имеют зеленый сертификат в приложении Дія на смартфоне. Программа стартовала с 19 декабря.

Потратить эти деньги можно в течение четырех месяцев в кинотеатрах, театрах, на спортзалы, книги и путешествия.

Возможность получить эту сумму также имеют граждане Украины, которые сделали прививку за границей.

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