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Факты / Видео / Украина

Программа Открытое правительство в Украине: что предусматривает и как ее оценивают в мире

Украина успешно воплощает программу Открытое правительство – она ​​была основана в 2011 году на Генассамблее ООН ради налаживания диалога чиновников с общественными организациями. Они совместно составляют список реформ на два года. И власть обязуется их выполнить.

В нашей стране это система электронных закупок ProZorro, электронное декларирование, открытие реестров владельцев. А еще Украина одна из первых присоединилась к Глобальному реестру владельцев. Реестры собственности и платформа закупок должны быть объединены.

Никаких санкций формально нет. Но выполнение каждого пункта подробно анализируют. Этими отчетами потом интересуются наши международные доноры.

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Из 79 стран-участниц в Вашингтоне о нас хорошее впечатление и тамошние специалисты отмечают, что Украина закладывает эко-систему борьбы с коррупцией.

Сейчас иностранные партнеры ждут отчета о выполнении плана действий по 2018-2020 годы и нового плана, который с обществом должно заключить уже новое правительство.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Раде зарегистрировали законопроект о земельных аукционах через ProZorro.

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