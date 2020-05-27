Программа похищения лица: как работает дипфейк и на кого охотятся

Один из самых популярных рэперов Jay-Z недавно пострадал от технологии дипфейк. Анонимные компьютерщики похитили его голос и озвучили несколько роликов на YouTube.

Дипфейк — это продукт искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. Базу для него рассчитали математики еще 40 лет назад. Чем больше фото-, видео- и аудиоматериалов человека, тем убедительнее будет подделка.

Недавно в Европе хакеры едва не обманули банк, направив голосовое сообщение для перевода денег. Теперь стало очень легко подменить лицо для входа на персональный компьютер, телефон или в рабочие сети. Подробнее — в сюжете Елены Астаховой и Анны Боль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не стать обманутым во время карантина.

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