Программирование, кодирование и языки: особенности среднего образования в Эстонии

Маленькая страна с масштабными проектами. Эстония годами поддерживает статус Кремниевой долины Европейского Союза.

Все начинается со школы. Ведь именно здесь приучают к технологическому обществу с 6 лет. Возможно, некоторые заведения извне довольно скромные, но внутри нашпигованы самыми современными девайсами. А у преподавателей специальный инновационный подход.

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Оживить нарисованную картинку на планшете? Легко. Такие задачи здесь выполняют в первом классе. Детям показали пример, а практикуются они сами. Дети с десяти лет программируют мини-роботов. Они прекрасно знают иностранный и без проблем осваивают основы кодирования.

О наших классических дневниках им вообще неизвестно. Оценки выставляют на сайте гимназии. Там все расписание, задачи, и даже прогулы учеников. Всю информацию видят родители ребенка и преподаватели. У посторонних доступа нет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как эстонские церкви отстояли независимость от Кремля.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 11:47



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