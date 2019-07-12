Проиграть все: в Луцке процветают заведения нелегальных игровых автоматов

В Украине процветает запрещен игорный бизнес. Под прикрытием государственной лотереи – учреждения спортлото и интернет-кафе открываются каждый день. В Луцке такие заведения на каждом шагу.

Сами же посетители признаются, что в лотерею там не играют, а пытаются сорвать большой куш – а еще там можно выпить и даже приобрести наркотики. Полиция же часто получает вызовы оттуда о драках, кражах и нарушениях общественного спокойствия, ведь работают они круглосуточно. Хотя разрешения на это не имеет почти никто.

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Луцк заполонили незаконные игорные заведения под видом спортлото и интернет-кафе, люди возмущены, говорят они теперь на каждом шагу.

По наглухо заклеенными окнами таких заведений скрывается полумрак, едкий туман от сигарет и бутылки с алкоголем. Работница заведения растеряна, а от подвыпивших посетителей сыпятся угрозы.

Участники рейда, среди которых муниципальный дозор, полиция и представитель городского совета, берутся проверять документы. Их много – просроченная лицензия и доверенность на продажу лотерей. То, что здесь ведут незаконный игорный бизнес, администратор заведения отрицает.

Таких заведений в Луцке более 60, посетители – в основном молодежь. Все заведения нарушают режим работы. Это единственное, за что их могли наказать участники рейда, всего на 85 гривен. Хотя таким мизерным штрафом их точно не испугать. В полиции уверяют – о проблеме незаконного игорного бизнеса знают, на разоблачить их непросто.

Хотя в этом году удалось направить в суд уголовные производства по двум преступным группам, которых обвиняют в организации игорного бизнеса в Луцке, говорят в полиции. Павел, почти за 5 лет проиграл в так называемые лотереи все, говорит, бороться надо комплексно.

Такие заведения Павел советует обходить десятой дорогой. А правоохранителей призывает не игнорировать проблему. Между тем, в Луцке планируют следующие рейды, все материалы направлять в профильные инспекции.

Напомним, в январе в Николаеве двое преступников в балаклавах со стрельбой совершили разбойное нападение на игорное заведение на улице Космонавтов.

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