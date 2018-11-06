Промежуточные выборы в США: поколеблет ли колонна мигрантов позиции Трампа

Сегодня в США – промежуточные выборы. К которым приковано немало внимания. Американцы будут переизбирать всех членов нижней палаты парламента – Палаты представителей и треть верхней – Сената.

До сих пор республиканская партия Трампа имела большинство в обеих палатах. Изменение их состава в пользу демократов может стать рычагом влияния на хозяина Белого дома и изменить его политику.

Настоящим вызовом во время предвыборной кампании стал так называемый караван мигрантов. К американской границе со стороны Мексики движется многотысячная толпа жителей стран Латинской Америки.

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Они не пройдут – пообещал американский президент Дональд Трамп и отправил к границе пятитысячное войско с техникой и оборудованием. Пояснил в Твиттере – в толпе, что надвигается на США, множество головорезов и бандитов, которые принесут дополнительное насилие на территорию страны.

За это подвергся критике и обвинению в расизме. Однако не отступил, и в случае необходимости планирует увеличить контингент в 15000, впрочем пообещал, что в мигрантов стрелять не будут.

Соотечественники Трампа к миграционному нашествию относятся по-разному. Ведь среди граждан Соединенных Штатов немало тех, чьи предки или он сам приехали в поисках счастья из-за рубежа.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трамп отложил встречу с Путиным.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 12:42



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