Промышленный кризис: из-за высоких цен на газ придется остановить некоторые производства

Крупные производители заявили, что цены на газ, которые подскочили более чем в 10 раз, останавливают производство. Бесконечно поднимать цены на продукцию не смогут, потому что и украинцы не будут покупать, и на внешних рынках продукция по такой стоимости никому не нужна.

Энергетический кризис перерастает в продовольственную. Хлеб, молочные и кондитерские продукты будут неизбежно дорожать, о чем предупреждают сами производители, некоторые уже перебои, а некоторые на грани полной остановки. Заявление о непосильных ценах на газ обнародовала одна из самых мощных групп на рынке – Молочный альянс, в состав которой входят такие бренды как Яготинское, Пирятин, Славия.

На Яготинском маслозаводе работает 800 человек, здесь перерабатывают 250 т молока и производят более 100 видов продукции. Но сегодня из-за слишком высоких цен на газ вынуждены сокращать ассортимент, но и это не спасет — без удорожания молочки предприятие просто не выживет. Ведь энергоносители выросли почти в десять раз.

— На сегодняшний день у нас ожидаемая цена газа по январю месяцу колеблется от 45 до 63 тыс. грн за кубометр, ожидаемый рост от 10 до 12 раз. Речь идет о полной остановке завода, но определенные ассортиментные позиции будут либо ограничены и в тех объемах, в которых сейчас поставляем или мы будем вынуждены приостановить, – говорит гендиректор предприятия Яготинский маслозавод Сергей Косяченко.

Ситуация с кондитеркой тоже критическая. Особенно мучно-карамельная группа, где газ – в основе производства. Это харьковская корпорация, объединяющая две фабрики. В год используют около 400 тыс. кубов газа. Но нынешние цены для них непосильны. Поэтому уже остановили производство бисквитов, рулетов и сдобного печенья.

Вафельный цех от газа зависит больше всего. Все печи – газовые. Линии, покрытые черной пленкой, уже остановили.

Экспорт кондитерки сегодня убыточен, потому что продукция выходит значительно дороже по сравнению с европейской, турецкой или российской. Но и внутренний рынок скоро не выдержит, потому что работать в минус долго не смогут.

Опросы Ассоциации работодателей Украины показали, что в конце года 90% производителей станут убыточными. И если сперва речь шла о стеклопроизводстве, строительных отраслях, то сегодня присоединились совершенно разные сферы.

Производители надеются, что правительство найдет решение – или дотировать предприятия или установить более лояльную цену на газ. В Кабмине уже есть проект – но пока только для хлебопроизводителей. Для них планируют зафиксировать тариф на газ – не более 25 тыс. грн за тысячу кубометров. Но как быть с другими – ответа пока нет.

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