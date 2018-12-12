Промышленность, энергетика, безопасность: в КПИ прошел фестиваль Sikorsky Challenge 2018

Промышленность, энергетика, металлургия, безопасность – к этим сегментам было больше всего внимания во время фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge – 2018.Одно из ключевых мероприятий, которое по-настоящему заботится технологическом развитии государства, подводит итоги и отмечает лучших.

Sikorsky Challenge – это уникальная площадка, что происходит на базе столичной политехники и уже в седьмой раз определяет лучших и помогает продвигать проекты на национальный и международные рынки.

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Школьники, студенты, ученые и бизнесмены могут принять участие в исследовательских программах для дальнейшей коммерциализации своих проектов. В этом году уже почти полсотни исследователей нашли инвесторов.

Десять молодых исследователей, чьи работы имеют социальную направленность и общественное значение, сегодня денежными премиями отметил президентский Фонд Леонида Кучмы Украина – соучредитель фестиваля и один из его спонсоров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на КПИ открыли новый сквер вместо снесенных МАФов.

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