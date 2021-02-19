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Промышленная площадка для ЕС: как Украина может привлечь иностранный бизнес

Украина может стать мощной промышленной площадкой для стран Евросоюза. Европейским бизнесменам выгодно обустраивать свои предприятия в Украине — здесь дешевле и транспортные расходы минимальны.

Украина может стать так называемым европейским Китаем, а это миллиарды долларов для нашей экономики. Об эффективности такой системы свидетельствует пример предприятие Евроголд Индастриз из Житомира.

Когда-то это был мощный Житомирский завод химического волокна, после банкротства его спасли бизнесмены из Австрии. Уже 20 лет здесь выпускают гладильные доски, сушилки, лестницы и даже доски для серфинга.

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Восстановление украинской экономики

В 2021 году премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал восстановление украинской экономики. В планах правительства — улучшение медицинской системы, большая и малая приватизации.

Также Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации, которая будет способствовать восстановлению туристической отрасли.

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