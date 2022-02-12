Прорыв для космической отрасли: когда решится судьба украинского спутника Січ-2-30

Судьба украинского спутника Січ-2-30 должна решиться в ближайшие полтора месяца. В январе его запустили совместно с американской компанией SpaceX.

Вскоре появилась информация, что со спутником исчезла связь и украинскую Січ можно считать космическим мусором. Однако производитель аппарата КБ Южное и Государственное космическое агентство отрицают эту информацию.

Согласно с объяснением, спутнику нужно время, чтобы стать в нужное положение для получения достаточного количества солнечной энергии, тогда связь наладится. Что на самом деле происходит с нашим космическим аппаратом?

13 января впервые за 11 лет на орбиту вывели украинский спутник Січ-2-30. Это событие окрестили настоящим прорывом для отечественной космической отрасли. Первый сигнал от аппарата получили через несколько часов.

Но уже через несколько недель в СМИ распространилась информация, что связь со спутником плохая, а то и вовсе отсутствует. Кроме того, это не новое устройство, а модернизированное старое. Это категорически опровергают в конструкторском бюро Южное, где разработали и создали аппарат.

– Никакого спутника, который бы лежал у нас на складе, просто не существовало. Изготовление всех деталей этого космического аппарата началось после 2015 года, а основная часть комплектов – аппаратура, заготовленная с 2017-го до 2020-й. Они имеют все необходимые гарантийные сроки и никогда раньше не использовались для каких-либо других целей, — подчеркнул главный конструктор и начальник проектно-конструкторского бюро космических аппаратов, систем измерений и телекоммуникаций ГП Конструкторское бюро Южное им. МК. Янгеля Константин Билоусов.

Січ-2-30 предназначен для зондирования земли. Он может отслеживать площади посевов, распашки или контролировать вырубку. Аппарат весом 150 кг запустили на орбиту на высоту 526 км над Землей в сотрудничестве с компанией Илона Маска SpaceX. Связь со спутником есть, но она не устойчива.

– У нас были проблемы на начальном этапе связи с космическим аппаратом из-за влияния препятствий, исходящих от внешнего источника. На сегодняшний день выясняем причину возникновения этих препятствий, — сообщил Белоусов.

Провал с работой спутника опровергал глава Государственного космического агентства Украины. Дмитрий Тафтай объяснил, что аппарат отправил сигнал о своей работоспособности сразу, когда отделился от ракеты.

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В настоящее время солнечные панели спутника не получают достаточного количества энергии и питаются только отражающимся от земли светом.

Сейчас аппарат ищет благоприятное положение, чтобы наконец-то зарядиться. Пока Січ-2-30 перезагрузился и работает в режиме энергосбережения.

Летные испытания длятся обычно около двух месяцев. Так что еще есть время на решение проблемы — до середины марта. Руководитель космического агентства также назвал шквал критики попыткой унизить потенциал отечественной космической отрасли.

– Если украинское общество хочет масштабных космических достижений – космическую отрасль нужно ставить в приоритет. При адекватном финансировании и политической воле через 3-5 лет все общество будет гордиться украинским космосом.

Из-за более 10-летнего застоя и отсутствия запусков спутников Украина несколько потеряла потенциал в космической отрасли, убежден народный депутат Дмитрий Кисилевский. Несмотря на все, запуск Січ-2-30 – большое событие.

– И это первый украинский аппарат, сделанный без всякой российской детали. Он запущен на американской ракете и в сотрудничестве с американцами, а не с россиянами. То есть, мы во время работы, производства и до запуска этого спутника фактически восстановили компетенцию, которую мы за 10 лет не использовали, — отметил заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Поэтому Січ-2-30 рано называть провалом, считают специалисты. Для корректной работы нужно еще немного времени.

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