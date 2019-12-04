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Прорыв в науке! Ученые создали искусственные нервные клетки

Искусственные нервные клетки – создали в британском Университете Бата. Они, как и обычные способны проводить импульсы и формировать нейронные связи.

Полностью заменить мозг такие электронные устройства не смогут, однако с их помощью можно замещать пораженные участки. Это большой прорыв в науке. Исследователи уверены, очень скоро будут лечить болезнь Альцгеймера и сердечную недостаточность. Для создания искусственных клеток использовали кремниевые процессоры. Однако дополнительного питания они не нуждаются.

Факты ICTV ранее писали о том, что Илон Маск рассказал о будущем людей и искусственного интеллекта.

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