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Под открытым небом! В Буковеле стартовал седьмой фестиваль снежных скульптур

Уже в седьмой раз на Буковеле стартовал фестиваль снежных скульптур. За тем, как под открытым небом рождалась ледяная сказка, могли наблюдать все желающие. Посмотреть на снежных героев пришло немало гостей курорта. Каждый хотел сфотографироваться и оставить на память позитивный настрой.

Настоящие шедевры создавались как студентами художественных заведений, так и известными скульпторами со всей страны.

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В течении трех дней художники колдовали со снегом. Материал не из легких, говорят участники.

По окончанию фестиваля, участников традиционно наградили дипломами и ценными подарками. А организаторы уже готовят новые развлечения для гостей курорта.

К слову, традиционные блюда разных народов, конкурсы и развлечения: Буковельская ярмарка в Карпатах.

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