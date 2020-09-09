Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Просто вынуждены. Матери-одиночки идут в колледжи ради социальной помощи

Женщины, которые сами воспитывают ребенка, теперь будут без государственной помощи. Согласно постановлению Кабмина с 1 июля мать-одиночка должна или работать, или иметь статус безработного, или учиться.

Так власть побуждает женщин ответственно относиться к рождению ребенка. В селах, где нет работы, молодые матери почувствовали первые последствия такой воспитательной работы.

Читайте: Соцпомощь одиноким матерям останется у них, несмотря на перерасчет

С августа помощь от государства уменьшилась более чем в два раза. Государство доплачивает многодетным семьям, чтобы здесь был прожиточный минимум.

Чиновники признают несовершенство нового постановления, но утверждают — государство имеет более 40 различных программ помощи. Поэтому, необходимо пересмотреть перечень и условия получения денег.

Селянки же признаются — чтобы не оставить без денег своих детей, теперь идут получать образование и специальность, и для этого поступают в колледж.

Незаконное оформление соцвыплат переселенцам

В Донецкой области сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции разоблачили канал незаконных социальных выплат для переселенцев.

Правоохранители обнаружили, что одна из работниц банка осуществляла несанкционированные операции — незаконно проводила идентификацию лиц без их присутствия, проживающих на временно оккупированных территориях, для зачисления пенсий или других соцвыплат.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Донецкой области сотрудница банка незаконно оформляла соцвыплаты переселенцам
В Донецкой области сотрудница банка незаконно оформляла соцвыплаты переселенцам
Соцпомощь одиноким матерям останется у них, несмотря на перерасчет
Соцпомощь одиноким матерям останется у них, несмотря на перерасчет
Замена бэби-боксов: последствия для предпринимателей и трудности для родителей
Замена бэби-боксов: последствия для предпринимателей и трудности для родителей
Вместо Пакета малыша: когда начнут выдавать карточки на 5 тыс. грн
Вместо Пакета малыша: когда начнут выдавать карточки на 5 тыс. грн
Вместо Пакета малыша будут выдавать карточку на 5 тыс. грн
Вместо Пакета малыша будут выдавать карточку на 5 тыс. грн
Штраф за просроченую оплату ЕCВ
Штраф за просроченую оплату ЕCВ
Какие документы нужны для оформления пенсии в Украине
Какие документы нужны для оформления пенсии в Украине
Пакет малыша компенсируют деньгами – проект Минсоцполитики
Пакет малыша компенсируют деньгами – проект Минсоцполитики

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка