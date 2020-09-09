Просто вынуждены. Матери-одиночки идут в колледжи ради социальной помощи
Женщины, которые сами воспитывают ребенка, теперь будут без государственной помощи. Согласно постановлению Кабмина с 1 июля мать-одиночка должна или работать, или иметь статус безработного, или учиться.
Так власть побуждает женщин ответственно относиться к рождению ребенка. В селах, где нет работы, молодые матери почувствовали первые последствия такой воспитательной работы.
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С августа помощь от государства уменьшилась более чем в два раза. Государство доплачивает многодетным семьям, чтобы здесь был прожиточный минимум.
Чиновники признают несовершенство нового постановления, но утверждают — государство имеет более 40 различных программ помощи. Поэтому, необходимо пересмотреть перечень и условия получения денег.
Селянки же признаются — чтобы не оставить без денег своих детей, теперь идут получать образование и специальность, и для этого поступают в колледж.
Незаконное оформление соцвыплат переселенцам
В Донецкой области сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции разоблачили канал незаконных социальных выплат для переселенцев.
Правоохранители обнаружили, что одна из работниц банка осуществляла несанкционированные операции — незаконно проводила идентификацию лиц без их присутствия, проживающих на временно оккупированных территориях, для зачисления пенсий или других соцвыплат.