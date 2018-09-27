Простоял 313 часов: почему Россия задерживает корабли в Азовском море

Российские пограничники продолжают задерживать корабли, идущие через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

Из-за этого убытки портов Бердянска и Мариуполя составили уже около миллиарда гривен. Такие суммы сейчас озвучивают в Кабинете министров Украины.

При этом в правительстве утверждают разрешить ситуацию возможно только дипломатическими средствами, и благодаря поддержке мирового сообщества. Например, в Мариуполе, местные активисты выступили с обращением к наблюдательной миссии ОБСЕ – привлечь международных наблюдателей к проблеме задержки судов в акватории Азовского моря.

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Задерживая корабли для ухода, Россия действует в стиле гибридной войны – как будто прямо и не нарушает юридических норм, но при этом тянет максимально долго, фактически уничтожая украинский бизнес.

Своеобразным рекордсменом из таких простоев является судно Амирбей, которое ждало прохождения Керченским проливом 313 часов. Впрочем, более десятка опрошенных капитанов – ни один не согласился разговаривать на камеру. Боятся гнева Москвы.

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Опубликовано Сентябрь, 27 в 19:44



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