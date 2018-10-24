Прострелили ногу и живот: в Счастье ранено 2 военных и собака

Город Счастье. Армейцы тщательно рассматривают линию укреплений противника на оккупированной Веселой Горе.

Именно оттуда среди белого дня российские снайперы попали в двух украинских армейцев.

Около часа дня. В это время армейцы разносили обед по позициям, когда раздались два выстрела.

Несмотря на многомесячное затишье на этом участке фронта, в тот день медик Виктория с самого утра предчувствовала беду.

У одного армейца сквозное ранение ноги, второму ранило живот. Участок, на котором застали военных, в прямой видимости боевиков. Однако те, вопреки законам войны, не давали добраться собратьям к ребятам.

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Раненые армейцы сейчас в госпитале, их жизни ничего не угрожает, снова рвутся на передовую. Ведь ситуация здесь обострилась. На следующий день после ранений, когда стемнело, террористы завязали 3-часовой бой, выпустив 3 сотни гранат и 15 мин.

Пес Славик, родившийся на войне, если ранее предупреждал ребят об обстреле заблаговременно, на этот раз сам получил ранение.

Украинские военные атаку отбили и уверяют, к прорыву боевиков хорошо подготовлены.

К слову, на Донбассе погиб украинский военный венгерского происхождения Александр Ур.

Опубликовано Октябрь, 24 в 20:05



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