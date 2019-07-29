Простой и скромный дома и звезда на сцене: 20 лет назад умер Анатолий Соловьяненко

20 лет назад оборвалась жизнь выдающегося украинского певца Анатолия Соловьяненко. Смерть забрала его на творческом взлете в 66 лет.

Таким мастерством владения голосом и харизмой мог похвастаться далеко не каждый артист. От него шла огромная положительная аура, и это был непревзойденный сценический партнер. Его приглашали к себе лучшие театры мира.

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У Анатолия было четкое расписание: часы работы, отдыха, сна. Перед спектаклем вся семья рано ложилась спать. В свободное время Анатолий Борисович любил с детьми играть в шахматы, ходил на прогулки.

Воспитывал не словами, а своим примером: был человеком крайне ответственным, интеллигентным, трудолюбивым, честным и принципиальной.

В 1962 году Анатолия Соловьяненко пригласили в Киевский театр оперы и балета, затем была стажировка в театре Ла Скала, где он стал лауреатом конкурса Неаполь против всех.

В репертуаре Соловьяненко – 17 оперных партий, много арий, романсов, народных песен.

Он гастролировал по Японии, Австралии, Канаде. Его приглашали к себе лучшие театры мира.

20 лет назад смерть забрала певца, когда он был на творческом взлете. Анатолий Борисович стойко пережил разрыв с оперным театром, а все его филармонические концерты проходили с аншлагами. Певец любил Украину и не представлял своей жизни без отечественного слушателя.

Напомним, Настя Каменских и Потап расписались задолго до публичной свадьбы, которая состоялась в Киеве 23 мая.

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