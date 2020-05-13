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Факты / Видео / Украина / Общество

Протест против карантина: в Киеве перевозчики требуют снять ограничения

Кабмин снова в осаде митингующих, а столица в безумных пробках. Снять ограничения на этот раз требуют автоперевозчики. Они жалуются: от карантина больше всего пострадали те, кто легально возит людей за границу.

Нелегалы ​​накручивают цены чуть ли не вдвое, государство закрывает глаза. А обещанные компенсации честный бизнес получить не может.

В столице у здания правительства собралось до 150 водителей автобусов и владельцев компаний-перевозчиков со всей Украины. Пустыми машинами они перекрыли подступы к зданию правительства. Говорят, что готовы выполнять все гигиенические требования, только бы работать. Подробнее — в сюжете Ольги Чайко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве протестовали медики больницы №8.

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