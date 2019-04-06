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Протесты и провокации: на Закарпатье люди митингуют против стены с Румынией

Продолжаются митинги на границе с Румынией. Жители близлежащих украинских поселков протестуют против строительства стены, которой пограничники хотят перекрыть каналы контрабанды, которые здесь процветают.

Установить 600 метров двойного забора на проблемном участке в пределах поселка Деловое. Местные отреагировали на это протестом и провокациями. Люди жалуются, что у них не будет доступа к реке.

Сейчас в селе на улицах пусто. Правда, каждый шаг журналистов сопровождают одни и те же авто – обычно внедорожники с иностранной регистрацией.

А местные люди – заложники ситуации: одних запугали, другие получают долю. Кроме многочисленных магазинов, в четырехтысячном Деловом нет ни одного производства. Большинство за рубежом. Поэтому лес, гравий и контрабанда – то, чем живет село.

Смотрите: Контрабанда в Украине: серые схемы и как остановить

В разгуле контрабанды виноваты сами пограничники, говорит местный голова.

К слову, на Закарпатье задержали контрабанду героина на €1 млн.

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