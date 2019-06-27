Протесты в Грузии: митингующие собираются к резиденции Иванишвили

В Грузии не утихают протесты. Сегодня митингующие в Тбилиси собираются в центре города, чтобы отправиться в резиденции миллиардера и лидера правящей партии Грузинская мечта – Бидзины Иванишвили.

А уже 29 июня неравнодушные планируют собраться на площади Первой Республики на Марш свободы, это будет десятый день протестов.

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Активисты требуют отставки министра внутренних дел за грубый разгон протеста и сотни пострадавших оппозиционеров.

Власть уже пошла на уступки, в частности утвердила проведение следующих выборов в парламент по пропорциональной системе, а председатель парламента – Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Протесты в Грузии вспыхнули после того, как российские политики выступили в Грузинском парламенте во время ассамблеи православия, и депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открыто поддерживает оккупацию здешних территорий, вообще сел в кресло спикера и обратился к присутствующим на русском языке.

Напомним, кинотеатры Грузии отказались показывать фильмы на русском языке.

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