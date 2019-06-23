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Протесты в Грузии: причины и ситуация сегодня

Накануне в Тбилиси протестующие снова вышли на пикет к зданию парламента. Вчера вечером люди требовали, чтобы правоохранители освободили всех задержанных митингующих до конца дня. Кроме того, настаивали, чтобы наказали полицейских, в ночь с 20 на 21 июня жестоко разогнали активистов. Жители Тбилиси требовали и отставки министра внутренних дел. Об этом сообщают местные СМИ.

Третий день подряд в столице Грузии неспокойно. С плакатами, выкрикивая антирусские лозунги тысячи людей идут к зданию парламента.

Именно здесь, 20 июня, российский депутат, коммунист Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Впервые за много лет на запад приехала делегация из Украины, в частности нардеп Виктор Еленский. Его мы встречаем уже в Борисполе. Он вспоминает, грузинских парламентов возмутило то, что российский политик сел в кресло спикера, еще и говорил по-русски. Работу ассамблеи они заблокировали.

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Грузины же такие действия российского политика назвали наглыми и захватническими. Сначала вышли на мирный протест к зданию парламента, где проходила ассамблея.

Украинский нардеп рассказывает, общался с демонстрантами, они настроены решительно.

Протестует в основном молодежь

Впрочем, по словам Еленского, внезапно в Тбилиси мирная демонстрация переросла в схватку активистов и полицейских.

Во время разгона демонстрантов пострадали 240 человек, часть из них полицейские. По последней информации до сих пор в больницах полусотни горожан. Впрочем, люди все равно выходят на новые акции протеста.

Грузины пообещали, сегодня в очередной раз выйдут на протест.

К слову, власти Грузии не отреагировали на вторую волну протестов – оппозиция анонсировала третью.

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