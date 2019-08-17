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Протесты в Москве: полиция задерживает участников одиночных пикетов

В Москве продолжается очередная серия акций протеста. Мэрия российской столицы не согласовала массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа.

Кремль разрешил выйти на акцию только своим сторонникам коммунистам.

Однако на Бульварном кольце после обеда началась серия одиночных пикетов. Одиночные пикеты не требуют согласования с властями, однако, несмотря на это полиция задерживает их участников, придумывая другие обоснования.

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К слову, в России хотят создать специальные места для митингов.

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