Протесты в Беларуси 23 января: люди требуют освободить блогера Игоря Лосика из СИЗО

23 января продолжаются протесты в Беларуси. В Минске люди собираются в колонны в разных районах.

Требуют освободить блоггера Игоря Лосика, который уже более месяца объявил голодовку в СИЗО, а также других политзаключенных.

На митингующих бело-красно-белая символика. Они скандируют Живє Бєларусь! Я виходжу! Не забудемо, не пробачимо.

Милиция призывает не поддаваться на провокации, информации о задержаниях пока нет.

Акции протестов проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Главное требование — новые честные и демократические выборы главы государства.

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