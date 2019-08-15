Протесты в Москве: на что готов Кремль и сменится ли власть в РФ через 2 года

Москва, которая по версии российского диджея никогда не спит начинает просыпаться от политического сна. Спусковым крючком неожиданно стали выборы в городскую думу, которая принимает никаких политических решений, но отвечает за миллиарды бюджетных рублей.

Поэтому, когда оппозиционеры решили идти на выборы, их всеми способами не регистрировали. Но Кремль не ожидал такой большой решительной реакции граждан, на протесты вышли 50 тысяч москвичей.

Западная пресса пишет, что с таким количеством несогласных на улицах, оппозиция уже должна требовать смены власти в России. Одна из лидеров оппозиции в своем выступлении начинает формулировать стратегию протестов.

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Но пока требования на уровне Москвы. Оппозиция еще не решается даже говорить с Путиным о допуске к власти на уровне государства.

В России бьют женщин и школьников, но это не заставило миллион москвичей выйти на улицы и прибегнуть к решительным действиям. Единственный ответ на ужесточение силовиков – крики позор.

Сейчас российские власти сделали все, чтобы любое собрание без разрешения стало в принципе невозможным, а демонстрации без специальных рамок просто за гранью реальности.

Россияне убеждены, что у них отобрали голос, но станут ли московские протесты началом конца эры Путина не берется прогнозировать никто.

Напомним, на протестах в Москве и других городах России были задержаны 352 человека, среди них 10 детей.

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