Противолодочный корабль РФ Ейск зашел в Азовское море

Россия направила в Азовское море малый противолодочный корабль Ейск. Судно прошло арку моста в Керчи в направлении Азовского моря.

Читайте: Паспорта Путина: Россия отказывает пенсионерам с Донбасса

Ейск входит в состав военно-морской базы Черноморского флота России. Несколько лет назад его отремонтировали в оккупированном Севастополе.

Последние несколько лет Россия блокирует судоходство в Азово-Черноморском бассейне и противоправно задерживает украинские корабли.

Напомним, украинский вопрос вынесли на первый план при обсуждении на заседании Совета НАТО-Россия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.