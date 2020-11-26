Противостояние пандемии и региональная политика: как прошел второй день Женского Конгресса

Второй день Украинского женского конгресса открыла первая леди Украины Елена Зеленская.

Во время своего выступления она отметила, что пандемия коронавируса обострила многие существующие проблемы в обществе, в частности домашнее насилие. Также в условиях новой реальности усилилась роль женщин-медиков и учителей, ведь в этих сферах их более 80%.

— Женщины, во время карантина, кроме своих профессиональных обязанностей, выполняли и домашнюю работу, объем которой увеличился, одновременно успевая помогать детям с дистанционным обучением. И все это на фоне волнения и заботы за здоровье близких и родных, под давлением неопределенности и стресса. Так, кто здесь супергерои? — заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

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Доктор медицинских наук и инфекционист Ольга Голубовская отметила, что Украина сейчас находится в состоянии интенсивной передачи вируса. Официальная статистика значительно меньше, чем реальная картина, потому что многие люди болеют бессимптомно и не сдают тесты. Пик заболеваемости Covid-19 может произойти в декабре или январе.

По словам Ольги Голубовской, предотвратить коллапс в украинской медицинской системе может только жесткий локдаун.

Во время конгресса Чрезвычайный и Полномочный посол Анка Фельдгузен поделилась опытом Германии в борьбе с коронавирусом. В Германии помощь оказывается всем категориям населения. Это и сохранение рабочих мест, и другие финансовые стимулы.

— В специальные фонды мы выделили €10 млрд. Кроме того, мы оказываем помощь 75% предприятий, которые потеряли прибыль по сравнению с предыдущим годом. И мы видим, что это работает, — заявила Анка Фельдгузен.

Также во время Украинского женского конгресса обсуждался рост роли женщин на местном уровне. Обсуждение этого вопроса велось при помощи телемоста между Киевом, Львовом и Мариуполем. Участники поприветствовали увеличения процента женщин в местных советах после выборов, однако еще есть куда расти.

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