Провокации на передовой: как атакуют боевики и что скрывают от ОБСЕ

На передовой за минувшие сутки, к счастью, без потерь. Но враг не прекращает атаки – обстреливал 21 раз. Наши армейцы в критических ситуацияих давали отпор. Поэтому двух оккупантов удалось уничтожить и двоих ранить.

После того, как украинские военные дали адекватный ответ, российские оккупанты ненадолго замолчали. Впрочем, тишину прорезывали одиночные выстрелы.

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Особенно активен враг в ночное время. А днем ​​стреляют реже – потому что скрывают активность от наблюдательных миссий.

Такую ночь, как эта, украинские военные называют спокойной. Буквально накануне здесь было жарко.

К слову, Факты ICTV сообщали, что бойцы ООС получили новый украинский БТР Буцефал

Опубликовано Октябрь, 04 в 19:55



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