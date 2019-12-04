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Факты / Видео / Украина

Провокации врага и снег. Как ВСУ обосновались на новых позициях в Золотом

Журналист телеканала France 24 Галливер Крэгг приехал в Золотое, где недавно произошло разведения войск, накануне встречи нормандской четверки в Париже.

Иностранец спросил украинских воинов, как они окопались на новом месте, как далеко теперь противник, а главное – как он себя ведет.

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Украинские бойцы рассказали журналисту, что соорудили специальные инженерные заграждения, которые должны остановить противника. Сейчас враг постоянно ведет провокационные обстрелы, поэтому полного мира нет.

Также защитники напоминают, что в любую минуту могут вернуться на старые позиции.

Если же разведения на пилотных участках признают успешным, на встрече в нормандском формате уже в 9 декабря лидерам стран будет что обсуждать о следующих участках разведения.

Впрочем, бойцам на новых окопах под Золотым говорить никогда. Сейчас выпал снег, надо утепляться и готовить дрова.

Корреспондент французского телеканала в Золотом уже два дня. Теперь он должен возвращаться, чтобы европейский зритель понимал, что происходит на Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с начала войны в Донбассе погибли 14 тыс. человек.

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