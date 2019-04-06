Провоцируют, а потом приобщают снайперов: бойцы ООС о новой тактике оккупантов

Сегодня наши позиции враг поливал огнем 7 раз. Дважды – с запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Наши бойцы говорят, сейчас они особенно активизировались. Сначала оккупанты провоцируют наших армейцев, а потом начинает работать их стрелок. Тактика врага – огнем из стрелкового оружия боевики пытаются выманить ВСУ на огневой контакт. Затем свою охоту начинает снайпер. Поэтому следует реагировать осторожно на любые действия противника.

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Бойцы Азова после длительного перерыва вернулись на фронт. Поэтому мотивация особая – закрепить свое право на передовой.

Напомним, вместо артиллерии боевики часто щекочут нервы из стрелкового оружия. Несколько выстрелов в нашу сторону без ответа не остаются.

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