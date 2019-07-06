Вину в гибели мальчика не признает: в Полтаве начался суд над водителькой Саенко

В Полтаве начался судебный процесс над водителем, что в ноябре сбила на пешеходном переходе велосипедиста Артема Левченко.

Подросток с тяжелой травмой черепа за два месяца умер в больнице. За рулем была местная бизнесвумен – Наталья Саенко, которую задерживали пьяной за рулем и трижды за превышение скорости.

Вину в гибели мальчика женщина не признает, а в день аварии исчезло видео с ее регистратора.

8 месяцев досудебного следствия, 5 томов дела, трое отстраненных следователей, другие прокуроры – резонансное дело полтавской ДТП, наконец, передали в суд. Наталья Саенко, водитель внедорожника, который сбил 15-летнего Артема Левченко – в суд появляется в сопровождении двух адвокатов. Мера пресечения – ночной домашний арест. Родители мальчика требуют от суда немедленно отправить ее в следственный изолятор как опасную для других детей.

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На следующем судебном заседании должно прозвучать обвинения водителю – за смертельную аварию ей грозит до 8 лет тюрьмы. Родственники погибших говорят, самое страшное, что не видят раскаяние у водителя, и именно это простить никогда не смогут.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы. В результате ДТП пострадали 15 человек, один погиб.

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