Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок
Пять бутылок или 10 пластиковых стаканчиков. В индонезийском городе Сурабая таким образом можно заплатить в автобусе.
Власть, таким образом, стремится очистить город от мусора. Ведь Индонезия вторая страна в мире, которая больше всего загрязняет океан.
Автобус экспериментальный. Пока на маршруте он такой один.
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В городе за день накапливается четыреста тонн пластика. Благодаря этому автобусу собирают 250 килограммов бутылок в день. Таким образом, власти пытаются избавиться от хлама до 2020 года.
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2018-10-26Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.