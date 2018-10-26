Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок

Пять бутылок или 10 пластиковых стаканчиков. В индонезийском городе Сурабая таким образом можно заплатить в автобусе.

Власть, таким образом, стремится очистить город от мусора. Ведь Индонезия вторая страна в мире, которая больше всего загрязняет океан.

Автобус экспериментальный. Пока на маршруте он такой один.

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В городе за день накапливается четыреста тонн пластика. Благодаря этому автобусу собирают 250 килограммов бутылок в день. Таким образом, власти пытаются избавиться от хлама до 2020 года.

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Опубликовано Октябрь, 26 в 14:29



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