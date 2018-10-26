Факты / Видео / Мир / Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок/

Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок

Пять бутылок или 10 пластиковых стаканчиков. В индонезийском городе Сурабая таким образом можно заплатить в автобусе.

Власть, таким образом, стремится очистить город от мусора. Ведь Индонезия вторая страна в мире, которая больше всего загрязняет океан.

Автобус экспериментальный. Пока на маршруте он такой один.

Смотрите: В США готовят пищу со сбитых на дороге животных – в меню аллигаторы и медведи

В городе за день накапливается четыреста тонн пластика. Благодаря этому автобусу собирают 250 килограммов бутылок в день. Таким образом, власти пытаются избавиться от хлама до 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Норвегии модно есть просроченные продукты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бутылки с химикатами в человеческий рост: ядовитая свалка в Черкасской области
Вонь и гниль вместо биогаза – почему в Украине не работает сортировка пищевых отходов
Что-то пошло не так. Почему в Киеве не работают мусорки за 200 тыс. грн
После цунами и землетрясения: в Индонезии извергается вулкан
Как благодаря мусору платить меньше за коммуналку
Землетрус
Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв выросло до 832 человек
Землетрясение в Индонезии: более 380 жертв и 540 раненых
Землетрус в Індонезії
Мощное землетрясение в Индонезии: есть жертвы и разрушения

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка