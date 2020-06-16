Примерно у 5% антитела: как в Украине проходят ИФА-тесты на коронавирус

ИФА-тесты определяют острую фазу коронавируса, но кроме этого ИФА-тесты показывают наличие в организме человека антител к болезни. Если кто-то переболел и не почувствовал это, или был уверен, что это обычное ОРВИ.

Численность населения с антителами — это подсказка, как долго еще нам жить с болезнью.

Ошибка в любых тестах может быть, поэтому даже человек с антителами должен носить маску, соблюдать дистанцию ​​и соблюдать правила. Пока все обнародованные цифры означают только одно — к коллективному иммунитету, а это должно быть более 60% населения, которое переболело коронавирусом — нам еще далеко.

Из протестированных ИФА-тестами 60 тыс. человек примерно 5% имеют антитела.

Не подтвердилась и теория о сезонности коронавируса, количество выявленных больных растет, и неизвестно, будет ли перерыв перед второй волной пандемии. Смягчение карантина логично привело к увеличению количества больных, но с этим нужно научиться жить. Потому что если не надеяться на лекарства или вакцины, до уровня коллективного иммунитета нам еще ждать год или даже полтора.

Однако в отличие от ПЦР, который является золотым стандартом в диагностике Covid-19, наличие антител (иммунитета) к вирусу ИФА-тест покажет с момента заражения не на третьи сутки, а где-то начиная с десятого дня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.