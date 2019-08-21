Прибыльный бизнес: как в Украине производят и продают рапанов

Украинские рыбаки второй год собирают и перерабатывают рапанов. Готовое мясо отправляют на экспорт в Японию и Китай, охотно рапанов покупают и отечественные рестораны. Новое направление рыболовства – полезно для экологии. Рапаны истребили почти всех гребешков и значительное количество устриц в Черном море, а теперь уничтожают мидий, которые являются естественным фильтром воды.

Рапанов собирают на дне Черного моря на глубине 12 метров под водой. Процесс подобен сбора грибов в лесу. За 5 часов работы рыбак получает с моря несколько сеток весом в 50 килограммов.

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Промышленный вылов рапанов в Одесской и Николаевской продолжается уже второй сезон. Поэтому с мая по ноябрь немало капитанов и водолазов имеют работу.

С открытием завода по переработке рапанов работа появилась и у жителей сел Очаковского района. Здесь из моллюска готовят замороженный полуфабрикат. На стол для обработки рапаны попадают уже отваренными и охлажденными.

От рапанов продается все.

Крышечки отправляют в Арабские Эмираты, где их используют в косметологии. Внутренности забирают зверофермы на корм норкам. Молотая раковина с чистого кальция – хороший строительный материал. А мясо идет в столичные рестораны и на экспорт – в частности в Японию и Китай.

В Украине уже три таких завода. Поэтому украинцы постепенно составляют конкуренцию безоговорочным лидерам – турецким экспортерам рапанов в страны Дальнего Востока.

Напомним, в США рыбаки поймали белую акулу, которая затем протянула их лодку около трех километров.

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