Убирает, кормит и лепит пельмени: в Токио показали роботов будущего
Убрать в комнате, накормить, слепить пельмени и даже определить активность мозга – все это сейчас могут роботы. Технологии будущего представят в Токио. Там проходит Международная выставка.
Передовые технологии смогли увидеть и украинские студенты-ITшники. Победители конкурса Программист благотворительного фонда Бориса Колесникова.
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Настоящий лидер выставки – робот-уборщик. Благодаря искусственному интеллекту умная машина может даже отсортировать носки по цветам.
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