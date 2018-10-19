Убирает, кормит и лепит пельмени: в Токио показали роботов будущего

Убрать в комнате, накормить, слепить пельмени и даже определить активность мозга – все это сейчас могут роботы. Технологии будущего представят в Токио. Там проходит Международная выставка.

Передовые технологии смогли увидеть и украинские студенты-ITшники. Победители конкурса Программист благотворительного фонда Бориса Колесникова.

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Настоящий лидер выставки – робот-уборщик. Благодаря искусственному интеллекту умная машина может даже отсортировать носки по цветам.

К слову, в Киеве стартовал масштабный экономический форум. Приехали известные эксперты, бизнесмены, владельцы крупных компаний, инвесторы – из более 30 стран мира.

Опубликовано Октябрь, 19 в 19:55



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