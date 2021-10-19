Причастный к мощному минометному обстрелу: украинские бойцы задержали российского боевика

Украинские военные задержали российского боевика на участке разведения войск на Луганщине и передали СБУ.

Во время обыска также оказалось, что военный наемник, является уроженцем Украины, российское гражданство получил в Ростове в начале 2021 года. При себе задержанный 43-летний Андрей Косяк имел также и оружие. Во время обыска, у оккупанта, также нашли и видео доказательства его непосредственной причастности к мощным минометным обстрелам позиций украинских военнослужащих, со стороны оккупированной Луганщины.

Косяк пытался выдать себя за наблюдателя несуществующей СЦКК ЛНР, при допросе, постоянно путался в показаниях.

— Сотрудниками службы безопасности были выявлены факты вооруженной агрессии против Украины. Он был наводчиком миномета, — сообщил военнослужащий ВСУ.

После того, как украинские военнослужащие задержали вражеского солдата, в оккупированной Горловке боевики взяли фактически в заложники двух наблюдателей миссии ОБСЕ. Они ворвались к ним в гостиницу и запретили ее покидать. Об этом заявили в мониторинговой миссии.

Оккупанты обещали отпустить их коллег, если Украина освободит задержанного наемника с российским паспортом. В то же время враг начал активно стрелять.

Позже стало известно, что боевики в оккупированной Горловке наконец освободили двух наблюдателей миссии ОБСЕ.

В отечественном МИД действия российских боевиков расценивают как попытку РФ полностью разрушить минский процесс.

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