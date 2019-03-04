Причины глухоты и как проверить слух

Не увидеть, а помогать услышать окружающий мир – это главная задача, которую ставят перед собой разработчики проекта Когда тишина заговорит.

Сейчас на планете каждый 10 человек, и особенно после 40 лет, начинает терять слух. Организаторы убеждены, что этот показатель можно уменьшить на 60%, если вовремя пройти обследование и выявить недуг.

Никто не застрахован от проблем со слухом, предупреждают врачи. Глухота может развиться из-за инфекционных болезней, осложнений в родах, из-за хронических ушных инфекций, побочных действий лекарств, воздействия чрезмерного шума и ношения наушников более одного часа в день.

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Когда тишина заговорит – всеукраинский проект общественной организации Почувствуй. Здесь объединились неравнодушные люди с недостатками слуха. Их миссия – предупредить глухоту и помочь социально адаптироваться людям с такой же проблемой. Проверь слух – социальная акция проведенная накануне в Киеве. На бесплатный осмотр с оборудованием к врачам стояла очередь желающих. Результаты неутешительные – проблемы со слухом у многих, а точнее – у каждого пятого.

Наш ведущий Андрей Ковальский тоже поддержал инициативу благотворительной организации Почувствуй. Вместе с семьей они проверили слух.

– Скажу честно: я никогда не проверял слух. Интересно узнать как оно там работает. Пережили отит детей и не хотим себе этого повторить, – отметил ведущий спортивных новостей на телеканале ICTV Андрей Ковальский.

Чтобы слышать окружающий мир нужно не пренебрегать, уметь вовремя услышать свой организм и пройти профилактический осмотр.

К слову, Факты ICTV рассказывали о датчиках, что будут следить за твоей жизнью и здоровьем.

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