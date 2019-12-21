Приемники для просмотра закодированных телеканалов: цена и характеристики

С 20 января 2020 года, украинские каналы на спутниковых тарелках будет закодирован. Вещатели предупреждают чтобы не остаться без эфиров любимых телеканалов стоит заранее сделать несколько простых шагов.

Таким образом, вещатели борются с пиратством, ведь те кто бесплатно ловит спутниковый сигнал – воруют его у провайдеров.

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Также необходимо устранить международное нарушение авторских прав, поскольку спутниковый сигнал с отечественными телеканалами раздается на территории многих государств, хотя права на трансляцию есть только по Украине. Однако, официально продолжить просмотр телеканалов через спутник возможно.

Тюнер, который надо приобрести на замену старого, называется УТБ. Создан он только для официального спутникового вещания в HD качестве. Его стоимость от 1 тыс. грн, в разных магазинах и регионах цена может незначительно отличаться.

К тому же пакет базовых каналов от выбранного вами провайдера – будет стоить от 80 грн в месяц. Подключить и настроить сигнал очень просто.

Хорошей альтернативой спутникового телевидения уже много лет является Т2, кабельное и интернет вещания. К тому же, если вы используете такие способы телевидения, заниматься отключением телеканалов не стоит. Разве что, не везде картинка будет качественно.

Не потерять возможность смотреть любимые телеканалы, если вы пользуетесь тарелкой без услуг провайдеров, возможно только с тюнером УТБ.

Напомним, в Украине закодируют спутниковый сигнал 23 самых рейтинговых телеканалов.

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