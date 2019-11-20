Будет принимать 3 млн человек в год. Разумков осмотрел проект аэропорта в Днепре

В Днепре с рабочим визитом побывал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему представили проект нового международного аэропорта в Днепропетровской области. Его строительство начнут в следующем году.

Воздушные ворота будут строить за государственные и частные деньги, работы начнут уже в следующем году. Взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км построят за госсредства, ее оснастят современной системой навигации.

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А вот новый терминал проинвестирует украинская промышленно-финансовая группа. Он будет иметь высокую пропускную способность, до 3 млн человек в год. Дизайн аэродрома разрабатывают австрийские эксперты.

Оценил Дмитрий Разумков и потенциал и мощность конструкторского бюро Южное. Сейчас ракетно-космическая отрасль может открыть для Украины новые рынки, а значит – стать инвестиционно привлекательной отраслью.

Напомним, Гончарук обещает достроить мосты в Запорожье за два года.

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