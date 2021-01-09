Принимают на 90 дней. Как действуют приюты для пострадавших от домашнего насилия

За 2020 год в Украине выросла статистика обращений пострадавших от домашнего насилия. 200 тыс. обращений относительно домашнего насилия в год — такую высокую цифру связывают с карантином.

Люди начали проводить больше времени дома, во многих начались финансовые проблемы и общее угнетение через коронакризис. Все это влияет на отношения в семье. Для них по Украине открывается все больше приютов. Один из таких шелтеров в этом месяце открылся на Киевщине.

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Приют для жертв домашнего насилия — это не только временное пристанище и крыша над головой, но и комплексная помощь. Здесь женщина получает консультации юриста, работает с психологом и социальными работниками, которые помогут ей найти работу и при необходимости устроить детей в садик или школу.

В то же время координатор горячей линии убежища говорит, что большинство женщин не готова идти от своего обидчика. Психотерапевт говорит, что в украинском обществе распространены стереотипные представления о том, что такое здоровые семейные отношения, из-за чего женщины испытывают значительное социальное давление.

Находиться здесь женщина может до 90 дней, при необходимости этот срок можно продлить до полугода. Шелтер существует лишь несколько недель, поэтому персонал сейчас в ожидании женщин, которые обратятся за помощью.

Попасть в приют женщина может обратившись в полицию, в службу по делам семьи и детей или позвонив на горячую линию шелтера — 0800300167. В приюте говорят, что готовы помогать женщинам и их семьям в любых ситуациях. Главное — это не замалчивать проблему насилия.

На Николаевщине иностранец пытал жену

В Николаевской области правоохранители расследуют факт пыток местной жительницы гражданином Бельгии, с которой он состоял в браке. Мужчина физически и морально издевался над женщиной.

Женщина не смогла терпеть такие издевательства, поэтому забрала ребенка и убежала от своего обидчика, и уже более трех лет не контактирует с ним.