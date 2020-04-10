Прием по Skype. Украинские врачи начали бесплатные онлайн-консультации

Проконсультироваться с врачом в режиме онлайн или Skype и получить лечение, в крайнем случае вызвать скорую или заказать лекарства во время карантина можно совершенно бесплатно. Более 200 врачей государственных и частных клиник со всей страны объединились в борьбе с нехваткой медицинской помощи во время пандемии.

Принимать онлайн гораздо труднее — говорят врачи, потому что объективно провести обследование невозможно. Поэтому сложно и поставить точный диагноз. Медики совершенно определяют симптомы, просят самостоятельно померить температуру и давление. Если есть подозрение на коронавирус — советуют срочно вызвать скорую, или вызывают сами. Днем к каждому врачу обращаются сотни людей. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, киевские врачи используют возможности телемедицины во время карантина.

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