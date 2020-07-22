Пограничники получат 20 французских катеров ОСЕА FPB 98. Часть построят в Украине
В Николаеве будут строить патрульные катера для пограничной службы. Контракт подписали глава ведомства Сергей Дейнеко и генеральный директор государственной компании Франции ОСЕА Ролан Жосар.
Это совместный украинско-французский правительственный проект по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины.
По проекту, до 2024 года пограничники получат 20 современных маневренных катеров. Судно длиной 32 метра развивает скорость до 75 километров в час. За счет небольшой осадки, катер способен ходить по мелководью. Оснащен современным вооружением он будет незаменимым для защиты морских рубежей.
Читайте: США одобрили продажу Украине до 16 катеров Mark VI — Кулеба
Пять катеров построит компания Нибулон. Выбирая подрядчика, французы посетили все судостроительные заводы Украины. В Николаеве их поразило современное производство, быстрые темпы работ и желание строить новые типы судов.
Стоимость инвестиционного проекта €136 млн. 15% оплачивает государственный бюджет, 85% специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами.
Поэтому участники церемонии во время телемоста с правительством попросили министерство финансов ускорить подписание официальных документов, чтобы Украина как можно быстрее получила новые катера и укрепила свою безопасность.